Damadı evlendiğine pişman ettiler!
Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Uğur Hıştıroğlu'na, arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Boynuna öküz çanı takılan Hıştıroğlu, el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.
|25 Ağustos 2019 17:38
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Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Uğur Hıştıroğlu'na, arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Boynuna öküz çanı takılan Hıştıroğlu, el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.
İznik'te Duygu Ülker (26) ile evlenen Uğur Hıştıroğlu'na (30), düğün töreni öncesinde, arkadaşları eğlence hazırladı.
Eğlencede damata yapılan şakalar ise görenleri şaşkına çevirdi. Başında onlarca yumurta kırılan damadın boynuna öküz çanı takılarak dans ettirildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat, sokak sokak gezdirildi. Bununla yetinmeyen arkadaşları, damat Uğur Hıştıroğlu'na şalvar giydirip, ip atlattı.
Son olarak ağzına emzik verilen Hıştıroğlu, başına örtü bağlanarak gelin evine uğurlandı.
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