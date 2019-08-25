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Bu evde her şey 90'lardan kalma!

Üsküdar'da yaşayan Ahmet Yaman (38), insanların geçmişe olan özlemini gidermek için 90'lı yıllara ait hatıraların olduğu '90larevi' adıyla bir ev oluşturdu. 90'lı yıllara ait hemen her şeyin bulunduğu ev, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Ahmet Yaman, "Buraya gelenler hep anılarına gidiyor, anılarını paylaşıyorlar. Gözyaşı döken de oluyor." dedi. Çocuklarıyla birlikte eve gelerek anılarını tazeleyen Hakan Kuğu, "Zaman zaman çocukları da getiriyorum buraya. Oynadığımız oyunları çocuklarıma öğretmek istiyorum" diye konuştu.
 25 Ağustos 2019 17:43
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Bu evde her şey 90'lardan kalma!

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yaşayan ve fotoğrafçılık yapan Ahmet Yaman'ın oluşturduğu '90larevi' ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Eve giren ziyaretçiler 90'lı yıllara ait eşyalara bakıp geçmişe olan özlemini gideriyor. 90'lı yıllara ait eşyaları toplama projesini hayata geçirmek için yola çıkan Yaman, öncelikle bu fikri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaştı. Olumlu tepkiler alan Yaman, verilen eşyaları tek tek özenle topladı. Üsküdar'da müstakil bir evi '90lar evi'ne çevirdi. Evi ziyaretçilere açan Yaman, insanları anılarına döndürebilmenin müthiş bir his olduğunu söyledi.

"HEP HAYALİMDİ"

"90'ların çocukluğunu yaşadığım için hep böyle bir hayalim vardı. Böyle bir mekan oluşturmak istiyordum." diyen Yaman, "Sosyal medyadan bir duyuru yaptım. Elinde o döneme ait eşyalar olan varsa, benimle irtibata geçmeleri için duyuru yaptım. Duyuru sonrası yoğun bir ilgi gördüm. Ardından böyle şirin, müstakil bir yer oluşturarak böyle bir dizayn yaptım. 90'ların tüm eşyaları, oyuncakları mevcut. 90'larda çocuk olan herkesi buraya gelip görmeyi ve buradaki heyecanı yaşamaya beklerim." diye konuştu.

"GÖZYAŞI DÖKEN OLUYOR"

Ziyaretçilerin çocukluklarına geri döndüklerini söyleyen Yaman, "Televizyonumuzda o günün dizileri mevcut, o günün eşyalarında, oyuncaklarında çocukluklarını görecekler. Buraya gelenler hep anılarına gidiyorlar. Burada anılarını anlatanlar, mesela atariyi görenler 'Babamla böyle oynardık, hep ben kazanırdım' diyerek duygulanıyor. Gözyaşı döken de oluyor." ifadelerini kullandı.

"KUTSAL VİTRİN KÖŞESİ"

Evin en önemli köşelerinden birinin 'kutsal vitrin köşesi' olduğunu belirten Yaman, "Annelerimizin misafirler için kullandıkları kristal bardaklarının ve setinin olduğu bir köşe. Kesinlikle ne bir su içebilirdik, ne de dokunabilirdik. Dokunmak yasaktı." dedi.

O GÜNÜN OYUNCAKLARI VE YİYECEKLERİ

90'larda hemen her çocuğun vazgeçilmezi olan oyuncakları anlatan Ahmet Yaman, o dönemlerde sobalı evlerde annelerin çamaşırları kurutmak için soba borusundaki askılığın çok önemli olduğunu söyledi. Yaman, "O günün çocuklarının harçlıklarını biriktirerek almak istediği walkman'i, beline takar ve kulaklığıyla gezerdi. Yine tetris dediğimiz oyun, leblebi tozu, kasetçalarımız ve o günün sanatçılarımızın kasetleri var." ifadelerini kullandı.

"90'LARIN AYNISINI YAŞIYORUZ"

Eve gelen ziyaretçilerden tetris oynayarak çocukluk dönemini anımsayan İslam Önge, "Çok oynuyordum gençliğimde ama şimdi bunları göremiyoruz. Artık telefonda yazarsak çıkıyor. Bunları çok yaşadım. Gramafon olsun, soba olsun. Çok ısındık sobada. Masanın altına girer televizyon izlerdik. O zaman siyah beyaz televizyonumuz vardı başka bir şeyimiz yoktu. Teybimiz dersen makaralı teybimiz vardı. Aynısını yaşıyoruz burada." dedi.

"ÇOCUKLARIMI DA GETİRİYORUM, OYNADIĞIMIZ OYUNLARI ÖĞRETMEK İSTİYORUM"

Ziyaretçilerden Mustafa Kapucu ise, "90'lı yılları iyi biliyoruz. O zaman böyle telefon falan yoktu, walkmanler, küçük müzik setleri vardı. Çobanlık yapardık yanımıza alırdık. Bu ev şu anda aynı 90'lı yılları andırıyor. Bu düzeni buraya kurduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte eve gelerek anılarını tazeleyen Hakan Kuğu, "Zaman zaman çocukları da getiriyorum buraya. Oynadığımız oyunları çocuklarıma öğretmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzu bilsinler, nasıl çocukluk geçirdiğimizi öğrensinler. Şimdi teknoloji çağındayız. Bizim zamanımızda bunlar yoktu tabi. Fırsat buldukça geliyoruz buraya, çok da güzel oldu." diyerek o dönemi bilmeyen herkesin gelmesini tavsiye etti.
DHA
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