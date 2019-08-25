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Aydın'da sıcaklık 40 derecenin altına düşmüyor

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da mevsim normaller üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
 25 Ağustos 2019 17:48
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Aydın'da sıcaklık 40 derecenin altına düşmüyor

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da mevsim normaller üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Aydın güne 37 derece sıcaklıkla başlarken, sıcaklık öğleden sonra 40 derecenin altına düşmüyor.

Aydın'da hafta sonu etkili olan sıcaklar nedeniyle imkanı olanlar şehri terk etti. Deniz kenarına ya da yaylara çıkma imkanı olmayanlar da evlerinden dışarı çıkmayınca gündüz saatlerinde şehir adeta hayalet şehre döndü. Denize kıyısı olmayan ilçelerde ve Efeler merkezde sakin bir gün yaşanırken, Kuşadası ve Didim'de vatandaşlar denize akın etti.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri özellikle incir üretimi için elzem olan sıcaklıkların bir hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bir hafta sonra da sıcaklıkların sadece gün ortasında etkili olacağını belirttiler.
İhlas Haber Ajansı
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