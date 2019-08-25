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Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Erbaş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine ulaştı.
 25 Ağustos 2019 17:53
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Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Erbaş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

Uzman Erbaş Yunus Şahin'in şehit olduğu haberini, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Nebi ve anne Şaziye Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Bekar olan Şahin'in cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Şehidin 3 kardeşten ikincisi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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