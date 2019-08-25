Suruçluların Suriyeli 'öğretmen' terzisi
|25 Ağustos 2019 18:21
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşen ilkokul öğretmeni Abdullatif Hüseyin, yöresel kıyafetlerin dikimini yaparak hayata tutunuyor.
Ailesiyle yaklaşık 5 yıl önce ilçe merkezine yerleşen 48 yaşındaki Abdullatif öğretmen, mesleğini Türkiye'de yapamayınca ülkesindeyken elinin yatkınlığıyla öğrendiği terziliğe yöneldi.
Suriye'de boş zamanlarında terzilik yapan Hüseyin, Suruç'ta açtığı terzi dükkanında geleneksel olarak giyilen yöresel kıyafetleri dikmeye başladı.
Maharetli elleriyle diktiği yöresel kıyafetlerle kısa sürede adından söz ettiren Suriyeli öğretmen, ilçedeki talepleri karşılayabilmek için dükkanında 4 kişiye de istihdam sağlıyor.
"Fistan tarzı kıyafetleri ağırlıklı olarak dikiyoruz"
Abdullatif Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce 7 kişilik ailesiyle Türkiye'ye sığındığını ve terzilik yapmaya başladığını söyledi.
Suriye'de yaşarken de boş zamanlarında terzilik yaptığını anlatan Hüseyin, "Suriye'de öğretmenliğin yanı sıra ayrıca terzilik de yapıyordum. Yaptığımız iş burada biraz daha zor. Buradaki yöresel kıyafetler bizim oradaki kıyafetlere göre boncuklu olduğu için dikimi daha zor oluyor. Kıras-heftan, şemmame, fistan tarzı kıyafetleri ağırlıklı olarak dikiyoruz. Suriye'de erkek elbiseleri de dikiyorduk. Burada onları dikmiyorum, kadınların yöresel kıyafetleri daha çok ilgi görüyor." diye konuştu.
Hüseyin, müşterilerinin arasında hem Türk hem de Suriyelilerin olduğunu belirterek, istenilen modele göre yöresel kıyafetleri hazırladıklarını ifade etti.
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