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Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık bin aile, geçimini üzüm yaprağından sağlıyor.
 25 Ağustos 2019 18:38
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Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 yıl önce coğrafi işaret alınan ve adına festival düzenlenen üzüm yaprağından yaklaşık bin aile doğrudan geçimini sağlıyor.

Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi üzüm yaprağı, Erbaa ilçesinin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret belgesi alınan üzüm yaprağı, yurt dışında başta Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 15'ten fazla ülkeye gönderiliyor. Erbaa yaprağı, bu sene örnek olarak Japonya'ya da gönderildi.

Adına ilçede festival düzenlenen üzüm yaprağı, Erbaa'da yaklaşık bin ailenin doğrudan geçim kaynağını oluşturuyor.

"Yaklaşık 50 milyon lira gelir sağlanıyor"

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde mayıs ayında başlayan yaprak hasadının sona erdiğini söyledi.

Erbaa yaprağının ilçe ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Karagöl, "Yapraktan her yıl ekonomimize yaklaşık 50 milyon lira gelir sağlanıyor." dedi.

Erbaa yaprağından yıllık yaklaşık 2 milyon avro ihracat geliri elde edildiğine işaret eden Karagöl,"Başka isimlerle anılması bitti. İki yıl önce coğrafi işareti alındı. İzmir'den Manisa'dan yaprak getirip Erbaa yaprağı deyip satma devri bitti." dedi.

Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal da Erbaa genelinde 20 bin dönüm bağ alanı bulunduğunu belirterek, "Bu yıl her dönümden ortalama 400 kilogram ürün alırsak, 8 bin ton yaprak üretimi olacak. 8 bin ton yapraktan Erbaa ekonomisine 60 milyon lira girecek. Erbaa yaprağından bin ton kadarını da yurt dışına gönderiyoruz." diye konuştu.

Üzüm yaprağı üreticisi Mustafa Koyuncu ise uzun yıllardır yaprak işiyle uğraştıklarını anlatarak, "Bu sene yaprakta verim çok güzel, kalite de çok iyi. Yaprak Erbaa ekonomisi için önemli bir gelir. Her sene ilçemizde yaprak üretimimiz artıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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