1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır Valisi: Kaynaklar Diyarbakır'ın emrindedir

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar, insanın bulunduğu her alana hizmet götürmesi gereken kaynaklar, ne yazık ki Diyarbakır'ın, mahallenin ve siz değerli hemşehrilerimizin kaynakları ihanetin, terör örgütünün ve uzantılarının emrine tahsis edilmiş. Kaynaklar bu noktada, bu ihanetle heba edilmiş"
 25 Ağustos 2019 18:43
Yazdır
Diyarbakır Valisi: Kaynaklar Diyarbakır'ın emrindedir

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentin kaynaklarının terör örgütünün ve uzantılarının emrine sunularak heba edildiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilen Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda ilk olarak Diyarbakır Muhtarlar Derneği üyelerini kabul etti.

Yaptığı konuşmada muhtarlık makamının önemine değinen Güzeloğlu, muhtarlar ile kurulacak olan gönül bağının kendilerini vatandaşların gönlüne ulaştıracağını dile getirdi.

Diyarbakır'daki 2,5 yıllık görev süresince bin 47 muhtarlarla defalarca bir araya geldiğini anımsatan Güzeloğlu, gayelerinin millete hizmet etmek, onların hayır duasını almak ve millete efendi değil hizmetkar olmak olduğunu aktardı.

Belediyelerin temel fonksiyonunun millete hizmet etmek olduğunu belirten Güzeloğlu, tahsis edilen kaynakların milletin yaşam kalitesini artırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat gibi alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak için kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Millete hizmet etmenin en önemli mercilerinden birinin de belediyeler olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır çok uzun yıllar hak ettiği ve beklediği hizmetleri alamayan, yol, su, altyapı dahil her birinizin mahallesinde eksikliklerle bugüne gelen bir şehir. Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar, insanın bulunduğu her alana hizmet götürmesi gereken kaynaklar, ne yazık ki Diyarbakır'ın, mahallenin ve siz değerli hemşehrilerimizin kaynakları ihanetin, terör örgütünün ve uzantılarının emrine tahsis edilmiş. Kaynaklar bu noktada, bu ihanetle heba edilmiş. Her bir mahallenin her bir o mahallede yaşayan vatandaşımızın geleceği çalınmış, eğitim, sağlık, kültür dahil her alan geri bırakılmış."

Güzeloğlu, görevi devraldıktan sonra milletin hak ettiği hizmete ulaşması ve milletin refahını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Gönderilen her kuruşu yine millete tahsis etmek anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir. Siz muhtarlarımız bu hizmet kervanında bizim en yakın yardımcımız ve yanında çalıştığımız arkadaşımız olacaksınız" dedi.

Güzeloğlu daha sonra muhtarlarla büyükşehir belediye binası önünde fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği üyesi gazilerle de bir araya gelen Güzeloğlu, şehitlik ve gazilik makamlarının önemine değindi.

Dernek Başkanı Siraç Ezer de kahraman gazilerin her zaman devletinin yanında yer aldığını ve alacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Turhan: Bu millete kimse fiske vuramayacak
25 Ağustos 2019 20:08		 İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt
25 Ağustos 2019 17:28
Erdoğan: Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın
25 Ağustos 2019 17:18		 Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü
25 Ağustos 2019 17:13
Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
25 Ağustos 2019 16:43		 HDP'li belediye hayvanlara dehşeti yaşatmış
25 Ağustos 2019 16:38
Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını
25 Ağustos 2019 16:13		 Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık
25 Ağustos 2019 15:36
Saadet Partisi'den 'atama' ve 'mülakat' açıklaması
25 Ağustos 2019 15:16		 Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
25 Ağustos 2019 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kurdu, borçlu çıktı
Çöp toplama yerine parfüm
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre yücelen 1
abd nin bizim dostumuz olması 4
Günaydın 1
Hayatın kaynağı 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
reklamlardaki hoşa giden müzikler 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 4
EMİNE BULUT 7
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
Metinalkan 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam