1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 25 Ağustos 2019 20:04
Yazdır
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Namaz kılmaya gitti, ölümden döndü
25 Ağustos 2019 20:33		 Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'
25 Ağustos 2019 18:38
Iraklı aile Türkiye'ye minnettar
25 Ağustos 2019 18:33		 Belaruslu Mühendis: Türk insanını çok seviyorum
25 Ağustos 2019 18:27
Suruçluların Suriyeli 'öğretmen' terzisi
25 Ağustos 2019 18:21		 'Bir asrı deviren' ninenin yaşam iksiri...
25 Ağustos 2019 18:04
Şehit ateşi Yozgat'a düştü
25 Ağustos 2019 17:53		 Bu evde her şey 90'lardan kalma!
25 Ağustos 2019 17:43
Damadı evlendiğine pişman ettiler!
25 Ağustos 2019 17:38		 'Büyük Taarruz zaferi, üstün bir kurmay savaşıdır'
25 Ağustos 2019 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kurdu, borçlu çıktı
Çöp toplama yerine parfüm
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metinalkan 3
emre yücelen 1
EMİNE BULUT 7
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
Hayatın kaynağı 1
abd nin bizim dostumuz olması 4
leblebi 2
kırkağaç 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
once upon a time in hollywood 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam