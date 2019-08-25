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Bitlis'te 111 müdür yardımcısına mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bitlis'te 111 müdür yardımcısına 'mesleki becerileri geliştirme eğitimi' verilecek.
 25 Ağustos 2019 20:18
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Bitlis'te 111 müdür yardımcısına mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bitlis'te 111 müdür yardımcısına 'mesleki becerileri geliştirme eğitimi' verilecek.

Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen eğitimin açılış programına Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığından katılımcılar ve müdür yardımcıları katıldı. Programın açılışında kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, öğretmene, öğretmenliğe, eğitime her zaman farklı bir bakış açısı, farklı bir nefes olmaya çalıştıklarını belirterek, "Ziya öğretmenimizin bakan olduğu andan itibaren öğretmene, öğretmenliğe, eğitime her zaman farklı bir bakış açısı, farklı bir nefes olmaya çalıştık. İlk sözü 1 milyon öğretmeni temsil ediyordu. Bu öncelikle öğretmene verdiği değeri toplumda konumlandırmaktır. 23 Ekim'de 2023 vizyonlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına tanıtıldı. Bu konuda üç önemli noktaya değinildi. Bunlar; sağlıklı iletişim, teknolojiyi bilgide nasıl kullanmamız gerektiği ve 2023 vizyonunda okul farklarını nasıl kapatabiliriz değinilen noktalar oldu. Artık eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenebileceğimiz eğitim modeline geçiyoruz. İlimizde bugünden itibaren 154 atölyemiz bitti. Tabii biz bu atölyelerde farklı düşünüp, farklı üreteceğiz" dedi.

Dünyanın 5'nci sanayi devrimine geçtiğini ifade eden Korkmaz, "Biz 5'nci sanayi devrimini ıskalarsak, maalesef muasır medeniyet seviyesini yakalayamayacağız. Bizim aykırı düşünmemiz, aykırı üretmemiz, bilimi ortaya koyarken katma değer şeyleri ortaya koymamız lazım. Eğer yapamazsak bugün gibi Suriye'de bizim komşularımız Rusya ve Amerika'dır. Adamlar Orta Doğu'daki medeniyeti yok ediyorlar. Hatırlarsanız 6-7 ay önce Amerika, Suriye'de kimyasal silah kullanma bahanesiyle 213 tane füze attı. O füzelerin nereden geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizim coğrafyamızdaki medeniyeti yerle bir etme adına varil bombasına ne yaptılar, coğrafyamızı yerle bir ettiler. Bizim bunun önüne geçebilmemiz için savunma sanayiinde, sanayide, teknolojide çok ileri düzeyde olmamız lazım. Biz bunu geçmişte de başarmıştık, bugün de başarırız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirilerek, 7 gün sürecek eğitimler başladı.
İhlas Haber Ajansı
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