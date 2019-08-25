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Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.
 25 Ağustos 2019 20:23
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Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'in, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verildi.

Belediye meclis üyesi 8 kişinin "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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