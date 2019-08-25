Polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı
Kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
|25 Ağustos 2019 20:38
|Yazdır
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.
Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.
Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı
25 Ağustos 2019 17:33
|FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama
24 Ağustos 2019 18:28
|Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla tehdide tutuklama
24 Ağustos 2019 17:28
|Cami yakınında uyuşturucu satışına artırımlı ceza
23 Ağustos 2019 15:47
|Tahliye edilen cinsel istismar sanığı yeniden tutuklandı
20 Ağustos 2019 19:14
|Hakimi darp eden 4 restoran çalışanı tutuklandı
18 Ağustos 2019 16:08
|Kadın kuaförü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
18 Ağustos 2019 15:53
|Kırşehir'de biri muhtar, 2 şüpheli tutuklandı
18 Ağustos 2019 15:06
|Babasını öldürüp, yaylaya gömen oğul tutuklandı
17 Ağustos 2019 21:11
|Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı
14 Ağustos 2019 21:26