Uyarılar işe yaramadı! Düğün alanı matem yeri oldu
|25 Ağustos 2019 20:48
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Konya'nın Çumra ilçesindeki düğünde, önce tutukluluk yapıp sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman Akman (36) yaşamını yitirdi, Orhan Öztürk ise yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın, iddiaya göre, düğün sırasında tutukluluk yapan ve sorunu gidermeye çalıştığı tabancası, ateş aldı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Osman Akman'ın başına diğeri ise Orhan Öztürk'ün koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Akman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Orhan Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma ekipleri, A.A.'yı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu. Kovanlar, incelenmek üzere götürüldü.
Öte yandan düğünün yapıldığı yerdeki evin duvarında 'Düğün alanları matem yeri olmasın! Düğünümüzde silah atmak yasaktır' yazılı pankart olduğu görüldü.
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