MEB, pansiyonlara öğrenci yerleştirme işlemlerini açıkladı
|26 Ağustos 2019 00:02
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri başladı
26 Ağustos 2019 00:06
|Okul dışı öğrenme ortamları e-kitap çalışmaları yayınlandı
26 Ağustos 2019 00:05
|Özel eğitim meslek liselerine yerleştirilecek öğrencilerle ilgili işlemler
26 Ağustos 2019 00:04
|MEB'den MTSK sınav sorumlusu ve tablet açıklaması
26 Ağustos 2019 00:03
|MEB'den yeni yönerge
26 Ağustos 2019 00:01
|Özel okullardan ayrılmak isteyen öğrencilerin ücretleri ne olacak?
05 Ağustos 2019 00:01
|MEB'den uluslararası kardeş okul genelgesi
29 Temmuz 2019 00:02
|Müdürlük veya müdür yardımcılığı tercihi başvuru süresi uzatıldı
12 Temmuz 2019 00:01
|MEB'den yeni genelge
11 Temmuz 2019 00:46
|2019 yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu yayınlandı
01 Temmuz 2019 00:02