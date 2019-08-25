Ankara'daki depremin şiddeti belli oldu
Ankara'da saat 21:42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|25 Ağustos 2019 21:21
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Ankara'da saat 21:42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde derinliği 2 kilometre olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Ankara genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu.
AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.55'de merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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