Şemdinli Kaymakamı Edremit'e atandı
Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.
|25 Ağustos 2019 21:40
|Yazdır
Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Türkman, ilçede iyi dostluklar kurduklarını söyledi.
Severek geldiği Şemdinli'den ağlayarak ayrılacağını ifade eden Türkman, kısa sürede çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Tahir Saklı da Kaymakam Türkman'ın ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, emeklerinden dolayı plaket verdi.
Programa, 34 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti teşkilatı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altın burunlu köpekler AFAD'da yetişiyor
25 Ağustos 2019 21:54
|Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
25 Ağustos 2019 20:23
|Orman ekiplerine 'devriye' talimatı
25 Ağustos 2019 15:50
|RTÜK, yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek
25 Ağustos 2019 15:43
|'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
25 Ağustos 2019 15:20
|İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması
25 Ağustos 2019 12:49
|Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
25 Ağustos 2019 10:15
|Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama
25 Ağustos 2019 09:25
|Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
24 Ağustos 2019 23:24
|Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti
24 Ağustos 2019 21:53