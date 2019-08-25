'Döndü bacı' 20 yıldır değirmen işletiyor
|25 Ağustos 2019 21:47
|Yazdır
Sivas'ta köy sakinlerinin "Döndü bacı" olarak seslendikleri Döndü Demiray, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını öğütüyor.
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Döndü Demiray, kocasından devraldığı değirmencilik mesleğini 20 yıldır sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Aynı zamanda hayvancılık yapan Demiray ailesinde 20 yıl önce iş yükü artınca evin reisi Fikri Demiray, eşi Döndü Demiray'dan yardım istedi. Kocasından değirmencilik mesleğini öğrenen Demiray, işi ele aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenen köylülerin 'Döndü bacısı', o gün bu gündür değirmeni kendisi işletiyor. Demiray, değirmeni ilerleyen yıllarda oğluna devretmeyi düşünüyor.
Döndü Demiray, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Eşim 20 yıl önce bu işi yapabileceğime inanarak bana devretti. O gün bugündür yapıyorum. İlk başlarda zorlanmıştım. Şimdi ise hiç zorlanmıyorum. Köy sakinlerimizin hepsi benim babam, abim, kardeşim, ablam ve evlatlarım gibi. Kocamdan öğrendiğim bu mesleği oğluma öğretip gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su dağıtıldı
25 Ağustos 2019 21:10
|Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir kalp krizi geçirdi
25 Ağustos 2019 20:53
|Namaz kılmaya gitti, ölümden döndü
25 Ağustos 2019 20:33
|Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
25 Ağustos 2019 20:04
|Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'
25 Ağustos 2019 18:38
|Iraklı aile Türkiye'ye minnettar
25 Ağustos 2019 18:33
|Belaruslu Mühendis: Türk insanını çok seviyorum
25 Ağustos 2019 18:27
|Suruçluların Suriyeli 'öğretmen' terzisi
25 Ağustos 2019 18:21
|'Bir asrı deviren' ninenin yaşam iksiri...
25 Ağustos 2019 18:04
|Şehit ateşi Yozgat'a düştü
25 Ağustos 2019 17:53