Okul dışı öğrenme ortamları e-kitap çalışmaları yayınlandı
|26 Ağustos 2019 00:05
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"Okul Dışı Öğrenme Ortamları" Kapsamında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hazırlanan Okulum Ordu E-Kitap Çalışmaları.
Okulöncesi E-Kitap dokümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
İlkokul E-Kitap dokümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ortaokul E-Kitap dokümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Lise E-Kitap dokümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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