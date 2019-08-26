Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri başladı
|26 Ağustos 2019 00:06
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MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İlk Kayıt ve Kayıt Yenilemeler başlamıştır.
İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Başvuru Tarihi 21 Ağustos - 20 Eylül 2019
İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Mazeret Başvuru Tarihi 21 Eylül 27 Eylül 2019
NOT: 2018-4 EK SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPTIRABİLECEKTİR.
İlk Kayıt Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Kayıt Yenileme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İlk Kayıt ve Kayıt Yenilemeler başlamıştır.
İlk Kayıt Başvuru Tarihi 21 Ağustos - 27 Eylül 2019
Kayıt Yenileme Başvuru Tarihi 21 Ağustos - 27 Eylül 2019
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine 30 TL sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
İlk kayıt Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Kayıt yenileme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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