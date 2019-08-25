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Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, şiddeti önleyecek kanuni düzenlemeler hayata geçirilmediği ve cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılmadığı sürece kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğini söyledi.
 25 Ağustos 2019 22:11
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Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, şiddeti önleyecek kanuni düzenlemeler hayata geçirilmediği ve cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılmadığı sürece kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğini söyledi.

Dr. Şevkin, 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 201, 2013'te 237, 2014'de 294 kadın, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'un ilk 8 ayında 273 kadın olmak üzere son 11 yılda 2 bin 975 kadının öldürüldüğünü belirterek, sadece 2019'un Temmuz ayında 31, Ağustos ayında ise 28 kadının katledildiğini, 2019'un 8 aylık bölümünde toplam 273 kadının cinayete kurban gittiğini ifade etti.

Resmi olmayan rakamlara göre son 11 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 1500'lük bir artış yaşandığını vurgulayan, 10 kadından 4'ünün şiddetle karşı karşıya kaldığının görüldüğünü belirten Dr. Şevkin, nüfusun yarısı kadın olan Türkiye'de şiddetle karşı karşıya kalan kadın sayısının 14 milyona dayandığını söyledi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin önemini kavrayamadığını, sözleşmenin imzalandığı 2011 yılının Türkiye'de kadın cinayetlerinin büyük oranda azaldığı tek yıl olduğunun belirlendiğini kaydeden Dr. Şevkin, kadına yönelik her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerde kolluk kuvvetleri ve yargının 'somut delil' talebinin kadınları tam anlamıyla savunmasız bıraktığını kaydetti.

Özgecan'dan sonra bin 753 kadın öldürüldü

Yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini belirten Dr. Şevkin, 2015 yılında hunharca katledilen Özgecan Aslan'dan sonra bugüne kadar bin 753 kadının acımasızca öldürüldüğünü, Temmuz 2018'de kadın ve çocuklara yönelik cinayet, taciz, tecavüz ve şiddetin araştırılıp çözüm bulunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi sunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin kadın-erkek eşitliğinde Zimbabve, Senegal, Etiyopya, İran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde kaldığını söyleyen Dr. Şevkin, "Eşitlikte 134 ülke arasında 126'ncı sırada kalan kadınlarımız, ekonomik hayata katılım ve fırsat eşitliğinde 134 ülke arasında 131'inci sıradadır. Siyasi katılımda 99'uncu, eğitimde 109'uncu olan Türkiye'nin karşısında kabul edilemez bir tablo bulunmaktadır. TBMM, kadının iş hayatında, siyasette, kültür ve sanatta, sporda, eğitimde eşit temsil edilmesi, şiddete, tacize ve tecavüze uğramaması, öldürülmemesi, bunun yanı sıra Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, çağdaş ülke normlarına ulaşmasını sağlayacak çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve cinsel saldırıyla birlikte hayatlarına son veren zihniyetin sona erdirilmesi amacıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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