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Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın, kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, tatilci sayısının mahalle nüfusunun 10 katı olduğunu belirterek, "Mahallemizin nüfusu 4 bin, ancak misafir sayımız 40 bin" dedi.
 25 Ağustos 2019 22:30
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Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

Kahramanmaraş merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan Ilıca'nın kaplıca suyunda, antik dönemden bugüne kadar insanlar şifa aradı. Küçük ve şirin bir mahalle olan Ilıca, Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından yerli turisti ağırlıyor. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borular yardımıyla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor.

05.00- 23.00 saatleri arasında hizmet veren hamamlara 7'den 70'e herkes giriyor, sıcak suda birçok hastalığa şifa arıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca'nı kaplıca suyuromatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara iyi gelebiliyor.

'40 BİN MİSAFİRİ AĞIRLIYORUZ'

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, Ilıcanın sadece şifalı suyuyla değil, doğal güzellikleriyle de meşhur olduğunu söyledi. Özellikle bayram tatillerinde mahallede adım atacak yer kalmadığını, bazı tatilcilerin apartlarda ve devre mülklerde yer bulamadıkları için geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ilıca'da Mayıs ayında hareketliliğinde başladığını ve Ekim'in sonuna kadar devam etiğini ifade eden Kar, "Mahallemizin yerli nüfusu 4 bin ancak misafir ayımız 40 bin. 40 bin misafiri burada ağırlıyoruz. İnsanların birçoğu şifa için Ilıca'ya geliyor. Termal suyumuz oldukça kaliteli bir su, Türkiye'de sayılı kaplıca sularındandır. Bunun yanında havası ve doğası harika. Ilıca, doğa harikası bir yer, doğası, içme suyu çok güzel. İnsanlar bu yüzden de burayı tercih ediyorlar. Ayrıca Ilıca, ucuz bir tatil mahallesi" diye konuştu.

SICAKLIK 43 DERECE

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen hamamın görevlilerinden Memiş Kar ise hamamın fiyat yönünden Türkiye'nin en ucuzu olduğunu söyledi. Hamam giriş ücretinin 6 lira olduğunu ve saat sınırlaması bulunmadığını kaydeden Kar, hamamlardaki suyun sıcaklığının 43 derece olduğunu ve bu suya dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın yerin altından çıkıp gelen suyun doğal sıcaklığı olduğuna dikkat çekti.

ŞİFA BULDUKLARI İÇİN HER YIL GELİYORLAR

Tatilcilerden 67 yaşındaki Ali Arslan, bel fıtığı ve dizlerindeki romatizma şikayetiyle 25 yıl önce Ilıca'ya geldiğini ve her yıl düzenli olarak gelmeye devam ettiğini söyledi.

Siirt'ten gelen 57 yaşındaki Yılmaz Buğdaycı ise 2006'da kollarındaki ağrı nedeniyle Ilıca'ya geldiğini, kaplıca suyuna girdikten sonra ağrıları geçince her yıl geldiğini söyledi.

64 yaşındaki Cuma Çelik de dizlerindeki ve kollarındaki ağrılar nedeniyle 10 yıldır aralıksız geldiğini söyledi.
DHA
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