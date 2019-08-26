26 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
|26 Ağustos 2019 00:05
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1- Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak.
(Muş/12.00/Bitlis/15.00)
- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinliklerine iştirak edecek.
(Muş/12.00/Bitlis/15.00)
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri"ne katılacak.
(Muş/12.00)
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılacak ve Ahlat'ta ziyarette bulunacak.
(Muş/12.00/Bitlis/15.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.
(Ankara/14.00)
3- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
2- 45. G7 Zirvesi Fransa'nın Biarritz kentinde devam ediyor.
(Fransa)
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