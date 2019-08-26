Bakanlık ivedi durumları sitesinde neden duyurmaz ya da öğretmenlere neden mesaj atmaz?

Zorunlu durumlardan kastımız şudur; önemli bir günlü ve ivedi duyuru yada resmi yazının öğretmenlere tebligatı gerekmektedir. Fakat genellikle yaz tatillerinde her türlü atama ve yer değiştirme dönemleri olduğundan bazı durumların öğretmenlere tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebligatın mümkün olmadığı bu durumlarda MEB, bayramlarda vs günlerde öğretmenlere sms atarak ilgili günü kutlarken ivedi bir durumda sitesinde neden duyuru yapmaz yada öğretmenlere neden mesaj atmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "daha önce açıkladığı takvime göre" sözleşmeli öğretmen alımında tercihler 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Atamalar ise 9 Ağustos'ta yapılacak. Öğretmenler 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri ise "MEB, 2019 yılı atama ve yer değiştirme takvimini açıkladı" haberinde yer verildiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ağustos ile 9 Ağustos tarihleri arasında 1. aşama başvuruları alınacak.

08 Temmuz 2019 tarihinde "Yeni atanacak olan sözleşmeli öğretmen eşleri, özür durumunda yer değiştirme isteyebilecek mi?" başlıklı haberimizde; "Ağustos özür durumu yer değiştirme takviminin birkaç gün uzatılması ve sözleşmeli öğretmenlerin atamaların yapılması sonrasında eşin sadece kararnamesi ile kadrolu öğretmen özür durumu başvurusunun alınması gerekmektedir. Bir kadrolu öğretmenimizin bu ağustos döneminde özür durumundan yer değiştirebilmesi için Ağustos özür durumu yer değiştirme takviminin birkaç gün uzatılması ve sözleşmeli öğretmenlerin atamaların yapılması sonrasında eşin sadece kararnamesi ile kadrolu öğretmen özür durumu başvurusunun alınması gerekmektedir." şeklinde gündeme getirdiğimiz sorunun çözümünü bakanlıktan beklemiştik.

Yani bakanlık 9 ağustosta yapılacak sözleşmeli öğretmen atamalarının yapıldığı gün eşleri sözleşmeli öğretmen olarak atanan kadrolu öğretmenlere o gün, eşlerinin kararnamesi ile eş durumu özrü atama başvuru hakkı vermesi bekleniyordu.

Sözleşmeli öğretmenlerin atama işlemleri 9 Ağustosta 11:00 gibi açıklanmaya başlandı ve sonuç ekranı ancak öğleden sonra açıldı ayrıca bu gün yani 9 Ağustos günü özür durumu atama 1. aşama başvurusunun son günüydü.

Bakanlık özür durumu 1. aşama başvurularını uzatmadı ama Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklama ile 9 Ağustosta eşleri sözleşmeli öğretmen olarak atanan kadrolu öğretmenlere eşlerinin kararnamesi ile 9 Ağustosta başvuru hakkı verdi.

Kadrolu öğretmenlere sözleşmeli öğretmen eşlerin yanına gidebilmesi için özür durumu başvurusu hakkı verildiği halde, Milli Eğitim Bakanlığın duyurular kısmında özellikle personel genel müdürlüğünün duyurular kısmında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. MEB yetkililerinin sosyal medya hesaplarında da bir açıklama yayınlanmamıştır.

Bu konuyla alakalı sadece Milli Eğitim Bakanlığı saat 15.08 de illerdeki öğretmen atama bölümlerine WhatsApp yoluyla sözleşmeli öğretmen eşlerinin sadece sonuç belgesi ile sisteme başvuru yapabileceğine dair mesaj göndermiştir. Fakat bu durumun ivedi olması nedeniyle sms ile öğretmenlere bildirilmesi gerekiyordu.

Ama bir çok il MEM'lere yaz tatili olması nedeniyle bu duyuruyu öğretmenlere ulaştıramamıştır. Fakat Örneğin Antalya ilinde bir şekilde konuyu duyan kişilerin başvurusu onaylanmamıştır.

Şu an bu durumdaki öğretmenler ek bir başvuru hakkı bekliyor.

Ahmet KANDEMİR