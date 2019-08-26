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Malazgirt için gurur günü

Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıldönümü bugün Ahlat'ta kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin katılacağı anma programı için 400 bin metrekarelik alanda 30 kıl çadır kuruldu. Dünyadaki üç 'Kubbet-ül İslam'dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yaşatılması için 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
 26 Ağustos 2019 06:10
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Malazgirt için gurur günü

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kıl çadırın kurulduğu 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda Malazgirt Zaferi yeniden canlandırılacak. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde, Çarho mevkisinde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı kuruldu. Etkinliklerin yapılacağı 400 bin metrekarelik alanda geleneksel el sanatları ve illerin tanıtım stantları hazırlandı.

30 ÇADIRDA ETKİNLİK ALANI KURULDU

Etkinlikler için yaklaşık 30 kıl çadırın kurulduğu alanda karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları, geleneksel el sanatları çarşısı ile bozkurt oyunlarının oynanacağı bölümler oluşturuldu. Ahlat'taki etkinlik alanında Doğu Türkistan Kazak Türklerinin açtığı geleneksel kıyafet standından Bitlis E Tipi Cezaevi standına kadar birçok stant da yer alıyor.

KIRGIZ TÜRKLERİ DAMGA VURDU

  • Kutlamalara, yıllardır Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu. Kırgız Türkleri, kendilerine has kostümleriyle büyük beğeni topluyor. Alanda çadır kuran ve burada kültürlerini tanıtan Kırgız Türkü Faruk Tanyeli, "Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşıyoruz. Buraya katılımcı olarak geldik. Kırgız Türklerinin Ulupamir'de yarım asırlık bir geçmişi var. Yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çekineceği bir alan olarak oluşturduk" dedi.

ALTIN ELLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Geleneksel el sanatlarını yaşatan devlet sanatçıları, sanatlarının inceliklerini vatandaşlara anlattı. Alanda kurulan kıl çadırlarda sanatlarını icra eden yaklaşık 50 ilden devlet sanatçısı, yörelerine has ürünleri yaparak vatandaşların beğenisine sundu. Stantları gezen vatandaşlar, eserler ve yapım teknikleri hakkında sanatçılardan bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KONUŞACAK

Bugünkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. İki lider de kutlamalarda konuşma yapacak. Törene Cumhur İttifakı'nın ortaklarından AK Parti ve MHP teşkilatlarından da yoğun katılım olacak. Erdoğan ve Bahçeli törenlerin ardından yapımı süren Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü de inceleyecek.

Yeni Şafak
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