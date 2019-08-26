'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış

Son dönemde artan kadın cinayetleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin bir benzeri de Konya'da yaşanmıştı. Konya'da eşi Bekir Erkol tarafından 3 çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürülen 37 yaşındaki Tuba Erkol'un, vahşi cinayetten 4 gün önce poliste verdiği ifadeye ulaşıldı. Dayak yediği kocasından şikayetçi olan ve "uzaklaştırma kararı" alan talihsiz annenin tüm yaşadıkları bu ifadede yer aldı.

BENİ ALDATTIĞI İÇİN EVİ TERK ETTİM

Bekir Erkol ile 16 yıllık evli olduğunu ve 3 çocuklarının bulunduğu anlatan Tuba Erkol, "Eşim daha önceki zamanlarda beni aldattığı için kendisi ile birçok kez tartıştık bu yüzden evi terk ederek ailemin yanına yerleştim. Eşim bir daha yapmayacağına söz verdi. Ailemin de telkinleriyle tekrar barıştım ve birlikte yaşamaya başladık. Yaklaşık 4 aydır birlikte yaşıyorduk. Eşim yine eski huylarına devam ederek yine aldatmaya başladı. Kendisini birçok kez uyardım. Evde basit meselelerden de aramızda sürekli tartışma çıkar" dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Ayrılmak istediğini söyleyince kocasının ölümle tehdit ettiğini belirten Erkol, şunları söyledi: "Ayrılacağımı söylediğim zamanlarda ya kendisini öldürmekle ya da beni öldürmekle tehdit ederek benim ayrılmama müsaade etmiyordu. Koruma ve uzaklaştırma talep ediyorum. Adresini verdiğim evimde kalacağım. Beni aldatan ve sürekli tehditlerde bulunarak baskı yapan eşim Bekir Erkol'dan davacı ve şikayetçiyim."

DAYAK VE ALDATMAYI İNKAR ETTİ

Tuba Erkol'un şikayeti üzerine katil koca Bekir Erkol ifade için emniyete çağrıldı. Erkol, eşini dövmediğini ve kovmadığını iddia etti. Erkol, "İddia edildiği gibi eşimi aldatmadım. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kimseden şikayetim yoktur" iddialarında bulundu.

Osman Özgan