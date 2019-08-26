Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
Dolar haftaya hareketli başladı. Gece saat 03:30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6,38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüş trendine giren dolar, sabah saatlerinden itibaren 5,80 bandında sabitlendi.
|26 Ağustos 2019 07:10
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Doların ani yükselişi piyasaları korkuttu
Dolar haftaya hareketli başladı. Gece saat 03:30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6,38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüş trendine giren dolar, sabah saatlerinden itibaren 5,80 bandında sabitlendi.
Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.
Dolar'ın durumun gösteren tablo:
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