5 general TSK'dan istifa etti iddiası
|26 Ağustos 2019 07:40
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İstifa eden generaller arasında İdlib'den sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni'nin komutan ve komutan yardımcısı da yer aldı.
5 komutanın istifa haberi ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayınlandı.
T24'te yer alan habere göre istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğunu vurgularken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrıldığına dikkat çekti.
TSK'dan istifa eden komutanlar ve YAŞ kararlarının ardından atandıkları bölgeler şöyle:
Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
YAŞ'tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı / Adana
Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ'tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara- YAŞ'tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale
Tuğg. Ömer Faruk Özdemir
YAŞ'tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara- YAŞ'tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari - Yüksekova
Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ'tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Kilis - Eybeyli
Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ'tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Adana
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