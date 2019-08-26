1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 general TSK'dan istifa etti iddiası

1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından TSK'da görev yapan 5 general istifa etti.
 26 Ağustos 2019 07:40
Yazdır
5 general TSK'dan istifa etti iddiası

İstifa eden generaller arasında İdlib'den sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni'nin komutan ve komutan yardımcısı da yer aldı.

5 komutanın istifa haberi ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayınlandı.

T24'te yer alan habere göre istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğunu vurgularken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrıldığına dikkat çekti.

TSK'dan istifa eden komutanlar ve YAŞ kararlarının ardından atandıkları bölgeler şöyle:

Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

YAŞ'tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı / Adana

Tuğg. Recep Özdemir

YAŞ'tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara- YAŞ'tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

Tuğg. Ömer Faruk Özdemir

YAŞ'tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara- YAŞ'tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari - Yüksekova

Tuğg. Uğur Bülend Acarbay

YAŞ'tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Kilis - Eybeyli

Tuğg. Ertuğrul Sağlam

YAŞ'tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan- YAŞ'tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Adana
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın burunlu köpekler AFAD'da yetişiyor
25 Ağustos 2019 21:54		 Şemdinli Kaymakamı Edremit'e atandı
25 Ağustos 2019 21:40
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
25 Ağustos 2019 20:23		 Orman ekiplerine 'devriye' talimatı
25 Ağustos 2019 15:50
RTÜK, yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek
25 Ağustos 2019 15:43		 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
25 Ağustos 2019 15:20
İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması
25 Ağustos 2019 12:49		 Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
25 Ağustos 2019 10:15
Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama
25 Ağustos 2019 09:25		 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
24 Ağustos 2019 23:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:31 - Ticari kredide faiz 2 yılın dibine indi08:11 - 'Şiddet aile içi mesele olarak görülemez'07:56 - Yatırım yapana sıfır bürokrasi07:51 - 'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'07:40 - 5 general TSK'dan istifa etti iddiası07:38 - Ümraniye'de dehşet: Annesi, babası ve kardeşini öldürdü, intihar etti07:30 - Denizde boğulmak üzere olan 2 Türk'ü kurtaran Libyalı alim hayatını kaybetti07:20 - Ermenilerin hayali suya düştü07:10 - Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi07:06 - 'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
06:50 - Hakim-savcıların tecrübe eksikliği eğitimle kapatılıyor06:44 - Şiddeti durdur insanı kurtar06:31 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:10 - Malazgirt için gurur günü00:10 - Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?00:06 - Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri başladı00:05 - Okul dışı öğrenme ortamları e-kitap çalışmaları yayınlandı00:05 - 26 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
MEB'den yeni yönerge
'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
5 general TSK'dan istifa etti iddiası
Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri başladı
'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'
MEB'den MTSK sınav sorumlusu ve tablet açıklaması
Hakim-savcıların tecrübe eksikliği eğitimle kapatılıyor
Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?
Ümraniye'de dehşet: Annesi, babası ve kardeşini öldürdü, intihar etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
susmak 1
reklamlardaki hoşa giden müzikler 1
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Hayatın kaynağı 2
leblebi 3
Kapı önü muhabbeti 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 4
SON İLANLAR
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK sözleşmeli 13 personel alacak
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam