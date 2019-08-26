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Denizde boğulmak üzere olan 2 Türk'ü kurtaran Libyalı alim hayatını kaybetti

İstanbul Karaburun'da denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 2 genci kurtaran Libyalı Abdulazim Milad el-Feravi yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti
 26 Ağustos 2019 07:30
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Denizde boğulmak üzere olan 2 Türk'ü kurtaran Libyalı alim hayatını kaybetti

Karaburun'da denizde boğulmak üzere olan 2 Türk gencini kurtaran, daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Libyalı alimden kötü haber geldi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Abdulazim Milad el-Feravi hayatını kaybetti.
Memurlar.Net
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