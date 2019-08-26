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'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: Biz kürsüde kaliteli hakim, kaliteli savcı, kaliteli avukat istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu; öncelikle mesleklere giriş sınavı getiriyoruz. Devrim bu. İkincisi; hakim ve savcı yardımcılığı geliyor. Bu 70 puanlık barajı geçti hakim olmak istiyor, Adalet Bakanlığı'nın açtığı ikinci bir sınava gidecek. Bu sınavı da geçerse 2 yıl staj görecek. Daha 23-24 yaşında hakim olamayacak. Aile mahkamesi hakimi boşanmaya karar veriyor; hayatında bir aile hayatı kendisi kurmamış. Çekle ilgili karar veriyor; çek görmemiş, hayat tecrübesi yok
 26 Ağustos 2019 07:51
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'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programında Pınar Ardor'un bugünkü konuğu Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ydu. Önemli açıklamalarda bulunan Fayzioğlu, milyonların merak ettiği yeni yargı reformu strateji belgesinin içeriğindeki önemli maddeleri anlattı. Feyzioğlu, tutuklu gazeteciler için 'tutsak' kelimesini kullananlara da çok sert çıktı.

'En önemli maddeleri sınav. Eğitim öğretimde kalite' diyen Feyzioğlu, 'Hakim, savcıların ölçme değerlendirmesi. Meslekte terfide Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun karar verenin terfi edecek olması. İstediğimiz bu değil mi; liyakat liyakat liyakat' ifadelerini kullandı. Feyzioğlu şöyle devam etti:

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

'Yani şimdi vatandaş açısından adalet soyut gibi geliyor; o adliyenin içinden girene kadar. Oysa o kadar somut ki... Biz kürsüde kaliteli hakim, kaliteli savcı, kaliteli avukat istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu; öncelikle mesleklere giriş sınavı getiriyoruz. Devrim bu. İkincisi; hakim ve savcı yardımcılığı geliyor. Bu 70 puanlık barajı geçti hakim olmak istiyor, Adalet Bakanlığı'nın açtığı ikinci bir sınava gidecek. Bu sınavı da geçerse 2 yıl staj görecek. Daha 23-24 yaşında hakim olamayacak. Aile mahkamesi hakimi boşanmaya karar veriyor; hayatında bir aile hayatı kendisi kurmamış. Çekle ilgili karar veriyor; çek görmemiş, hayat tecrübesi yok.

FETÖ'ye yönelik temizlik harekatından sonra şu an 2,5 yıl kıdemli hakim ve savcıların elindeyiz. Hepsine çok sevgi gönderiyorum; çoğu öğrencimdir, kadeşimdir ama 2,5 yıl kıdemli bir hakimin sizin hayatınızla, şerefinizle, namusunuzla, malınızla, mülkünüzle karar vermesini bekliyoruz. Şimdi bir kıdemli hakim, bir polis tutanağını okuduğu zaman gerçek midir değil midir anlar.

Hakim yardıcılığı 2 yıl stajını yaptıktan sonra tekrar sınava girecek ancak ondan sonra hakim olacak. Yani ben kürsüde bundan sonra 7-8 yıl kıdemli ve hakim yardımcılığı gibi bir pozisyonda mutfakta pişmiş olgunlaşmış bir hakim göreceğim.'

Feyzioğlu, 'Hukuk fakültelerini bitirenlere 70 baraj sınavı gelecek. Eğer avukat adayı olmak istiyorsanız 70 alacaksanız, hakim ve savcı adaylığına başvuracaksanız 70 alacaksınız denmesi sayesinde, hukuk fakültelerinin eğitim - öğretim kalitesi artacak' dedi.

'TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK' BİR DHKP-C DİLİDİR

Feyzioğlu, tutuklu gazeteciler için 'tutsak' kelimesini kullananlar içinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Yargı reformunda o kadar önemli hükümler var ki; bu reformun çıkması için Temmuz ayına kadar şu küçük parmağının tırnağıyla katkıda bulunmayan, bizi yerden yere vuran bazıları bir taraftan da diyor ki; 'Gazetecilere özgürlük, Türkiye'de düşünceyi tutsak ettiler'. 'tutsak' kelimesini kullanıyorlari 'Tutsaklara özgürlük' diyorlar. Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir. Tutsaklara özgürlük jargonunu bugün Tüğrkiye Cumhuriyeti mahkemeleri açısından kullanıyorsanız; siz hangi devlet adına konuşuyorsunuz? Ne demek tutsak?' Tutsak demek bir başka devletin esir aldığı kişidir. Bu PKK jargonudur DHKP-C jargonudur' şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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