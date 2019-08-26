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Yatırım yapana sıfır bürokrasi

Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa; koordinasyon birimi elinden tutacak, işlemini kolay ve hızlıca halledecek. Süreler açıkça beyan edilecek. Bunun dışına çıkılamayacak. Yatırımcının maliyetlerini artıran unsurların önüne geçilecek
 26 Ağustos 2019 07:56
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Yatırım yapana sıfır bürokrasi

Yatırımcıların daha kolay iş yapması ve bürokrasinin sıfıra inmesi için yeni adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut; yatırımların Türkiye'ye gelmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için, ilgili bütün paydaşlarla gerek mevzuat gerekse teşvik alanlarında çeşitli düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Türkiye'nin, otomotivin belli alt sektörleri, ilaç, kimya, petrokimya, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında, AR-GE yoğun ve yenilikçi yatırımlar çektiğine işaret eden Ermut; birçok küresel şirketin Türkiye'de önemli merkezleri kurduğunu ve bunların önemli projelere imza attıklarını hatırlattı. Yabancı yatırımcıların teknoloji yoğun alanlardaki yatırımlarının bu yıl da devam ettiğine dikkati çeken Ermut, şunları söyledi:

Özel Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı çalışmaları devam ediyor. Özel yatırımların ve yatırımcıların korunmasına yönelik olacak bu taslakta belli bir aşamaya gelindi. Gelecek aylarda son halini vereceğiz. Bu çalışmayla, yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına, çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak. Her bakanlıkta bu birimler olacak. Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa, bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı, kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek.

İŞLEMLER ÖNCELİKLİ VE HIZLI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, önümüzdeki süreçte ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacak. Bunun için belli başlı kriterler belirlenecek. Bu kriterleri taşıyanlar 'Yatırım Ofisi Destekli Proje' niteliği kazanacak. Bu projelere dair bütün işlemler, öncelikli ve hızlı şekilde gerçekleşecek. Yatırımcıya, başvurusuyla ilgili çok öngörülebilir, net bir zaman planı ortaya koyulacak.
Türkiye
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