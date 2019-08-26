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Ticari kredide faiz 2 yılın dibine indi

Hükümetin kamu bankaları aracılığıyla hazırladığı paketler ve Merkez Bankası'nın son faiz kararı ticari kredilerin faizini yüzde 12.92'ye çekti. Özel bankaların da elini taşın altına sokmasıyla yatırımların önü açılacak
 26 Ağustos 2019 08:31
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Ticari kredide faiz 2 yılın dibine indi

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında devam eden dengelenme sürecinde yıllık bazda cari fazla verir hale gelen, enflasyonu 10 puana yakın düşüren Türkiye, atılan son adımlarla faiz kıskacından da çıkmaya başladı. Hükümetin başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansman yükünü hafifletmek için kamu bankaları öncülüğünde başlattığı destek paketleri ve Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık indirim, ticari kredilerin faizini yatırım iştahını artıracak seviyeye çekti.

Faiz düştü konut kredisine ilgi arttı

1 HAFTADA 7.4 PUAN DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre, 2 Ağustos'ta yüzde 21.40 olan ticari kredi faizleri, 16 Ağustos'ta yüzde 12.92 ile 26 Mayıs 2017'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari kredi faizlerinde bir haftada yaşanan düşüş 7.4 puan oldu. Ağustostaki kur saldırısının ardından ticari kredi faizleri 21 Eylül 2018'de yüzde 38.37 seviyesine kadar yükselmişti. Ticari kredide o dönemden bu yanan yaşanan faiz düşüşü yaklaşık 25.5 puan olarak gerçekleşti.

SIRA ÖZEL BANKALARDA

Merkez Bankası'nın, kredi iştahını artırmaya yönelik yaptığı son karşılık düzenlemesinin ardından, özel bankaların da elini taşın altına koyma zamanın geldiği belirtiliyor. Zira, kredi hacminin yüzde 4 arttığı 2018 sonundan 16 Ağustos 2019 tarihine kadar geçen sürede, kamu bankalarının kredileri yüzde 9.6 artarak 1.1 trilyon liraya çıktı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 97 milyar TL artarken, kamu bankalarının kredi hacmi de 97 milyar lira arttı. Yabancı bankaların kredileri 1 milyar lira azalarak 610 milyara inerken, yerli özel bankaların kredileri de sadece 1 milyar TL arttı.

KONUTTA FAİZ % 13'ÜN ALTINDA

Kamu bankalarının başlattığı yüzde 0.99'luk faiz indirimi, konut kredisi faiz oranlarını 1 yılın en düşük seviyesine çekti. 26 Temmuz 2019'da yüzde 20.49 olan konut kredisi faizi, 16 Ağustos'ta yüzde 12.95'e düşerek, 24 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.

MEVDUAT FAİZİ DE İNİYOR

MERKEZ Bankası'nın hamlesinin ardından faiz cephesinde başlayan düşüş hamlesi, mevduata da yansıdı. Vatandaşı ve şirketleri harcama ile yatırımdan uzaklaştıran yüksek mevduat faizinin de gerilemeye başlaması, önümüzdeki dönemde ekonomiyi canlandıracak. Merkez Bankası verilerine göre 26 Temmuz'da yüzde 20'nin üstünde olan ortalama mevduat faizi, 16 Ağustos'ta yüzde 17.82 ile 24 Ağustos 2018'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin ortalamalarından oluşan ve 26 Temmuz'da yüzde 26.34 olan tüketici kredisi faiz oranı da 16 Ağustos'ta yüzde 20.96 ile 6 Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Sabah
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