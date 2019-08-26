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'Tacizine uğradığı iddia ettiği öğretmenine şantaj yaptı'

Evlilik programıyla tanınan Serap Gürbüz, tacizine uğradığını öne sürdüğü öğretmeniyle uygunsuz içerikli görüşmesini kayda alıp şantajda bulundu. İkili, birbirlerinden şikayetçi oldu
 26 Ağustos 2019 08:46
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'Tacizine uğradığı iddia ettiği öğretmenine şantaj yaptı'

"Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı. İkili birbirinden şikayetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.

40 BİN LİRA TALEP ETTİ

Eğitim döneminde iyi bir öğrenciöğretmen ilişkisi bulunan ikili, birbirlerine telefonlarını verip konuşmaya devam etti. İddiaya göre, Serap Gürbüz, öğretmenine sempati duymaya başladı ve cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti. Genç kadın teklif karşılığında ise öğretmeninden 40 bin lira para istedi. Öğrencisiyle konuşmayı kesen öğretmene yine iddiaya göre, Gürbüz tarafından müstehcen fotoğraf ve videolar gönderilmeye başlandı. Eşinin olmadığı bir gün öğretmen, öğrencisiyle görüntülü şekilde müstehcen bir konuşma gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aralarındaki görüntülü konuşmayı kayda alan genç kız, kendisini yıllar önce taciz eden öğretmeninden intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan Kartal T. ve Serap Gürbüz'ün ifadelerine başvuruldu. Kartal T. öğrencisinin şantajına maruz kaldığını anlatırken, genç fenomen öğretmeni tarafından seneler önce tacize uğradığını, intikam almak için böyle bir yola başvurduğunu anlattı. Tarafların şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK

Sabah
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