CHP'den Ahmet Türk'e destek ziyareti
Terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret eden CHP'li vekiller, "Dayanışma için Mardin'deyiz" dedi
|26 Ağustos 2019 08:55
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İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk , CHP 'nin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
Türk'ün bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarının karşısında olduğunu açıkladı.
CHP'nin HDP'ye desteği milletvekillerinin ziyaretiyle devam etti.
"KARŞISINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN..."CHP milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.
CHP'li Cihaner, "Antidemokratik ve hukuk dışı kayyum darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.
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