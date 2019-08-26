Böbrek taşına karşı 7 etkili önlem
|26 Ağustos 2019 09:15
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Böbrek taşına karşı 7 etkili önlem
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Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren, "Yapılan çalışmalar, böbrek taşını oluşturan maddelerin suda az çözünen maddeler olduğunu, bu yüzden de idrar miktarı azaldığında bu maddelerin idrarda çözünemeyerek çökelti oluşturduğunu ve bunun da böbrek taşına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli" diyor. Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren, böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Bol su içinGünde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.
Limon tüketinTaze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşunu azaltıyor. Sitrat, doğal olarak da idrarımızda bulunan bir madde ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla limon tüketmek taş hastalığı için çok faydalı. Limonu salataya, çorbaya da sıkarak tüketmeye özen gösterin.
Tuzu kısıtlayınTuz, böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor. Aşırı tuz tüketmekten kaçının. Yemeklerinize hatta ayranınıza tuz eklemeyin. Mümkün olduğunca az tuz tüketerek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklardan da korunabilirsiniz.
Düzenli ve tempolu yürüyünHareketsizliğin hastalıklara davetiye çıkardığı yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konuluyor. Sağlığa genel faydalarının yanı sıra böbrek taşından korunmak için de düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olmanın taş hastalığını azalttığına dair birçok yayın bulunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında hareket isteği azalabildiğinden gün içerisinde mutlaka hareket etmeye; her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.
Sebze ağırlıklı besleninHayvansal proteinin bol olduğu bir diyet, taş hastalığını artırıyor. Bu nedenle sebzeden ve liften bol, proteinden fakir bir diyet uygulayıp, sindiriminizi de rahatlatarak böbrek taşından korunabilirsiniz.
Meyvede aşırıya kaçmayınYazın meyveler ve soğuk içecekler çok çekici olabiliyor. Üstelik karpuz, kavun gibi meyvelerin neredeyse yüzde 100'ü sudan oluşuyor. Ancak bu meyveler ve onların suları fruktoz içeriyor ki, bu da şeker metabolizmasını bozarak taş oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın.
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