Gençlere teminatsız hibe desteği

Hükümet, teknoloji geliştirmede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma ve milli üretimi artırma hedefiyle parlak fikirler için kesenin ağzını açtı. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'yla teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer ve nitelikli istihdam yaratan teşebbüslere dönüştürülmesi için fikir aşamasından pazara kadar destek sağlanıyor.

200 BİN LİRA TEŞVİK

Teknolojik iş fikrine 200 bin liraya kadar teşvik veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu program kapsamında 4 bin 600 teknoloji tabanlı iş fikri başvurusu geldiğini belirterek, "Programın birinci aşamasında bin 833 girişimciye iş planı/modeli hazırlama desteği verildi. İkinci aşamasında 146 girişimcimiz destek almaya hak kazandı" dedi. Bakan Varank, programı 28 üniversitenin teknoloji transfer ofisi ya da yönetici şirketi, bir banka ile bir de özel sektör firmasından oluşan toplam 30 kuruluşun yürüttüğünü kaydetti. Varank, "Bu kuruluşlar, iş fikri başvurularının toplanması, değerlendirilmesi, başarılı girişime dönüşme potansiyeli olan fikirler için iş planı/modeli hazırlama desteği faaliyetlerini yürütüyor" dedi.

İLETİŞİM-SAYISAL BAŞTA

Söz konusu projelerde yüzde 37 ile iletişim ve sayısal dönüşümün başı çektiğini belirten Varank, bunu sağlık-iyi yaşam, akıllı üretim sistemleri, sürdürülebilir tarım ve beslenme, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı ulaşım alanlarının izlediğini belirtti. Bakan Varank girişimcilerin yüzde 25'inin doktora, yüzde 27'sinin yüksek lisansa, yüzde 48'inin de lisans derecesine sahip olduğunu ifade etti. Programla nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor.

KALKINMA PROJELERİ DE DESTEKLENECEK

Kalkınma sorunlarına yenilikçi ve teknolojiye dayalı çözüm üreten girişimcileri destek için yasal ve finansal zeminin oluşturulması adına kamu-özel sektör ortaklıklarının arttırılması desteklenecek. Yeni dönemde genç araştırmacıların bilimsel projeleri Kariyer Geliştirme Programı ile desteklenmeye devam edecek.

İŞADAMLARINDAN DANIŞMANLIK

SÜREÇ dahilinde üniversitelerde başarılı işadamları, üst düzey yöneticiler, girişimciler tarafından mentorluk ve danışmanlık desteği de veriliyor. Programın ikinci aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden, belirli bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması isteniyor. TÜBİ- TAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasının ardından kuruluşa teminat alınmadan hibe olarak sermaye desteği veriliyor. Kariyer Geliştirme Programı kapsamında da doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına 36 ay süresince 360 bin liraya kadar proje desteği verilecek.

HAZAL ATEŞ