Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
|26 Ağustos 2019 09:25
|Yazdır
Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 48 K 7646 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Ceylan (26), Ereğli-Konya kara yolunda yakıtın bitmesi üzerine yoldan geçen 27 ACC 134 plakalı Erhan Mençuk (32) idaresindeki kamyonu durdurdu.
Halatla bağlanan otomobile Ereğli Şeker Fabrikası karşısında, 31 K 4301 plakalı Ahmet Şimşek (39) idaresindeki tır arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki sürücü Ceylan ile Hediye Ulutaş (54) ve Redife Dinçcan (54) hayatını kaybetti, Evin Ulutaş (17) ile tır sürücüsü Şimşek yaralandı.
Otomobilde sıkışan Evin Ulutaş itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazaya karışan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen otomobildeki ailenin, bir süre önce Konya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren bir akrabalarının Şanlıurfa'daki cenaze töreninden döndüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek'
26 Ağustos 2019 12:02
|Özel hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
26 Ağustos 2019 11:41
|Korsan okul servisleriyle 'mobil ekip' mücadele edecek
26 Ağustos 2019 11:35
|Tecavüzden ceza aldı, tahliye olduktan sonra yeniden tacizden tutuklandı
26 Ağustos 2019 11:26
|Ümraniye'de dehşeti yaşatan ile dehşeti yaşayan aile üyeleri aynı karede
26 Ağustos 2019 11:02
|'Yargı Reformu Strateji devletimizin milletimize sözüdür'
26 Ağustos 2019 10:36
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı
26 Ağustos 2019 09:53
|Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
26 Ağustos 2019 09:36
|'Tacizine uğradığı iddia ettiği öğretmenine şantaj yaptı'
26 Ağustos 2019 08:46
|Ümraniye'de dehşet: Annesi, babası ve kardeşini öldürdü, intihar etti
26 Ağustos 2019 07:38