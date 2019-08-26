1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı

 26 Ağustos 2019 09:28
Yazdır
Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı

Orman Bakanlığı'nın 520 bin liralık eşantiyon almak için iki ayrı sözleşme imzaladığı öğrenildi. Buna göre ilk sözleşmede 307 bin liraya bitki çayı, nazarlık ve kristal tül, ikincisinde ise 213 bin liraya şapka, bez çanta, kolonya ve satranç takımı alınması öngörüldü.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Bakanlık, sadece temmuz ve ağustos aylarında tanıtım için 520 bin lira harcadı. Tanıtım için alınanlar arasında nazarlık, bitki çayı, kolonya ve satranç takımları yer alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8 Ağustos 2019'da sözleşmesi imzalanan ihalelere göre 42 bin 500 TL'ye 5 bin adet küçük boy şapka satın alındı. 23 bin 500 TL'ye 10 bin adet büyük boy bez çanta, 10 bin TL'ye 5 bin plastik şişe çam kolonyası, 104 bin 350 TL'ye 5 bin adet flash bellek, 33 bin TL'ye de 5 bin tane satranç takımı alındı. Sözleşmenin toplam bedeli, 213 bin 350 TL oldu.

170 BİN TL'YE BİTKİ ÇAYI

12 Temmuz'da sözleşmesi imzalanan bir diğer ihaleye göre de 170 bin TL'ye 50 bin adet Orman Genel Müdürlüğü logolu orman bitki çayı, 59 bin 250 TL'ye 15 bin adet nazarlık, 78 bin 384 TL'ye on bin metre kristal tül alındı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 307 bin TL oldu. Benzer tanıtım materyalleri, hediyelik sepet ve orman bitki yağları almak için de 23 Temmuz'da bir ihaleye daha çıkıldı ancak bu ihale henüz sonuçlanmadı.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali
26 Ağustos 2019 11:40		 5 general TSK'dan istifa etti iddiası
26 Ağustos 2019 07:40
Altın burunlu köpekler AFAD'da yetişiyor
25 Ağustos 2019 21:54		 Şemdinli Kaymakamı Edremit'e atandı
25 Ağustos 2019 21:40
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
25 Ağustos 2019 20:23		 Orman ekiplerine 'devriye' talimatı
25 Ağustos 2019 15:50
RTÜK, yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek
25 Ağustos 2019 15:43		 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
25 Ağustos 2019 15:20
İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması
25 Ağustos 2019 12:49		 Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
25 Ağustos 2019 10:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - 'Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek'11:50 - Çabuk yorulmak kalp rahatsızlıklarının erken işareti olabilir11:41 - Özel hastanede yangın, hastalar tahliye edildi11:40 - Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali11:35 - Korsan okul servisleriyle 'mobil ekip' mücadele edecek11:29 - Kapanma riski bulunan özel okullar için düzenleme yolda11:26 - Tecavüzden ceza aldı, tahliye olduktan sonra yeniden tacizden tutuklandı11:16 - Gram altın 285 lira seviyelerinde11:15 - 'İlklerin' köprüsü 3 yaşında11:12 - Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
11:03 - Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TL11:02 - Ümraniye'de dehşeti yaşatan ile dehşeti yaşayan aile üyeleri aynı karede10:55 - Sabancı Holding en büyük şirketini satıyor10:52 - 'Piyasaya 25-30 milyar TL girmesini bekliyoruz'10:36 - 'Yargı Reformu Strateji devletimizin milletimize sözüdür'10:33 - Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar10:30 - TSE'den okul alışverişi yapacak velilere uyarılar10:21 - Borsa haftaya düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar neden 6,40'ı gördü?
Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
MEB'den yeni yönerge
Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi
Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!
5 general TSK'dan istifa etti iddiası
'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'
Açık Öğretim Okulları kayıt işlemleri başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
once upon a time in hollywood 3
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
kanepede uyanmak 1
Hayatın kaynağı 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
kışkırtmak 1
abd nin bizim dostumuz olması 4
geniş aile komşu kızı' 1
Metinalkan 4
kaldığı yerden devam etmek 1
SON İLANLAR
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam