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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|26 Ağustos 2019 09:53
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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
Harekatta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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