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Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?

Toplu sözleşmede uzlaşma çıkmaması üzerine Hakem Kurulu'na gidildi. Hakem Kurulu sendikaları dinlemeye başladı.
 26 Ağustos 2019 10:02
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Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ve bağlı 11 hizmet kolu hükümet ile uzlaşamamıştı.

Uzlaşma çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

Hakem Kurulu, Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı 11 hizmet kolunu dinlemeye başladı.

Kurul, dün Bayındır Memur-Sen, Diyanet-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'i dinledi.

Bugün ise Kültür Memur-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Birlik Haber-Sen ve Büro Memur-Sen'i dinleyecek

NE OLMUŞTU?

Hükümet memura ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklifinde bulunmuştu. Yetkili konfederasyon Memur-Sen bu teklifi kabul etmemiş ve Hakem Kurulu'na geçen cuma günü başvurmuştu.

Memurlar.Net - Özel

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