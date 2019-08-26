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Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin ardından durağanlığın devam ettiği otomobil sektöründe beklenen ivmeye ulaşılamadı.
 26 Ağustos 2019 10:03
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Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin ardından durağanlığın devam ettiği otomobil sektöründe beklenen ivmeye ulaşılamadı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ve faizsiz Elbirliği Sistemi'nin konut sektörünün yanında otomotiv sektörünün de büyüdüğüne dikkat çeken Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz alımlara rağbetin arttığını belirterek Elbirliği Sistemi ile 2019 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 5 bin kişinin otomobil sahibi olduğunu ve sistemin yüzde 50 büyüdüğünü belirtti.

Otomobil satışlarındaki durgunluk sektörde bir daralma yaşatırken faizsiz sistemle yapılan alımlarda hızlı bir artış yaşanıyor. Geride kalan Temmuz ayında yüzde 63'lük bir düşüş yaşayan otomotiv sektörü, faizsiz Elbirliği Sistemi'nde ise geride kalan 6 ayda yüzde 50'lik bir büyüme kaydetti. Özellikle kredi faiz oranlarının satın alınacak ev veya otomobil maliyetini artırması, alım gücü düşük ailelerin 'Elbirliği Sistemi'ne ilgisini daha da artırdı. 29 yıldır Eminevim ve Eminotomotiv tarafında başarıyla uygulanan sistem, konut sektöründen sonra otomotiv sektöründe de ciddi bir alternatif haline geldi.

Faizsiz araç almak için 6 ayda 12 bin kişi başvurdu

Sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Elbirliği Sistemi'nin konut sektörünün yanında otomotiv sektöründe de büyüdüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İstatistiklere baktığımızda otomobil satışlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Özellikle son aylarda sektör daraldı, Temmuz ayında ise yüzde 63'lük bir düşüş yaşandı. KDV ve ÖTV indirimlerinin kaldırılması durağanlıkta etkili olsa da araç sahibi olmak isteyen orta gelirli ailelerin de alım gücü faiz oranları nedeniyle oldukça düştü. Buna karşılık 29 yıl önce kurduğumuz 'Elbirliği Sistemi' ise gördüğü ilgiyle günümüzün en başarılı satın alma formülü haline geldi. 145 bin aile bu sistemle ev ve otomobil sahibi oldu. Özellikle otomotiv sektöründeki satışlarda yaşanan durağanlığa rağmen Eminotomotiv'e gelen başvuruların sayısı 2018 yılının ilk yarısına göre 2019'da yüzde 50 arttı. Ayrıca yılın ilk 6 ayında araç teslimatları sayısı 5 bin kişiyi geçti. Elbirliği ile araç almak isteyenlerin yaptığı başvuru sayısı ise 2019'un ilk 6 ayında 12 bini aşmış durumda. Bu verilerde insanlarımızı faiz yükünden kurtaran sistemimizin başarısını ortaya koyuyor."

İhlas Haber Ajansı
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