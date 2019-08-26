Borsa haftaya düşüşle başladı
|26 Ağustos 2019 10:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 1.500 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 95.648,94 seviyesine geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Tek kazandıran sektör endeksi yüzde 0,52 ile madencilik olurken, en çok gerileyen ise bankacılık endeksi oldu.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 97.403,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kazancıyla 97.149,04 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel sektör güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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