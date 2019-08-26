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TSE'den okul alışverişi yapacak velilere uyarılar

TSE Başkanı Adem Şahin: Çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir
 26 Ağustos 2019 10:30
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TSE'den okul alışverişi yapacak velilere uyarılar

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir." ifadesini kullandı.

Şahin, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemelerinin satışa sunulduğunu belirten Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını hatırlattı.

Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkati çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığına işaret eden Şahin, velilerin bu risklere karşı okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemlerin olduğunu kaydetti.

Şahin, bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğinin, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebileceğini ifade ederek, velileri özellikle TSE markalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

- "Okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda 'CE' işareti aranmalı"

TSE markasının 1964'ten bu yana ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen güvenlik şartlarıyla performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu gösteren işaret olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Bir ürünün üzerinde TSE markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir."

Şahin, velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerektiğini bildirdi.

Velilerin özellikle üreticisi bilinmeyen hiçbir ürünü satın almaması gerektiği uyarısında bulunan Şahin, ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerektiğini ifade etti.

- "TSE, ürünün istenilen şartlarda üretildiğinin göstergesi"

Şahin, kokulu ürünler tercih edilmemesi gerektiğini belirterek, parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmaması gerektiğini vurguladı. Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantalarıyla mataraların tercih edilmemesi gerektiğine işaret eden Şahin, ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibarelerin aranması ve solvent içermeyen yapıştırıcıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 65 yıldır hizmet veren TSE'nin, tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi haline geldiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"TSE markası, üreticilerimiz için de ucuz ve düşük kaliteli ürünlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı veren en önemli unsurdur. Üretici için kazancın, tüketici için sağlığın anahtarı TSE markasıdır. Eğitim malzemeleri sektöründe TSE markalı ürünlerin sayısının artması, tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacaktır."

Anadolu Ajansı
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