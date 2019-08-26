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Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu

Denizlerde av yasağının bitimiyle bir hafta sonra ağlarını suya bırakarak sezona başlayacak Çanakkaleli balıkçılar, bazı balık türlerinde geçen avlanma döneminde olduğu gibi bolluk bekliyor. Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz: Balıkçılarımız geçen sezondan memnundu. Bu sezondan da umutluyuz
 26 Ağustos 2019 11:12
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Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak Çanakkaleli balıkçılar, geçen dönem olduğu gibi özellikle hamsi, çinekop ve istavritte bolluk bekliyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi balıkçıların büyük beklenti içine girdiğini söyledi.

Balığın bol olmasının fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi özellikle göç döneminde torik, palamut, lüfer ve bunun gibi birçok pullu balık, çipura, mercan, karagöz, sinarit, Karadeniz'den Ege'ye ve oradan da Akdeniz'e açılır. Balıkçıya ekonomik anlamda en çok katkı sağlayacak balık çeşidi lüferdir. Bu yıl özellikle lüfer, geçen yıldan bu yana yataklama yaptı, doğal olarak havyarı da bu bölgeye bırakmış oldu. Bu yıl bu bölgedeki balıkçılığın lüfer bakımından ciddi anlamda artış göstereceği düşüncesindeyiz. Balıkçılarımız geçen sezondan memnundu. Bu sezondan da umutluyuz. Balığın, balıkçılığın özellikle palamut, torik, lüfer gibi balıkların popülasyonunun daha çok artacağını ve balıkçılarımızın da güzel bir dönem geçireceğini umuyoruz."

- "Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır"

Balıkçı Tuncay Dinç ise avlanma sezonunun bereketli geçmesi beklentisinde olduklarını anlattı.

Av yasağı nedeniyle tezgahlarında birkaç çeşit balık bulunduğunu aktaran Dinç, "Levrek, çipura kültür balığı. Oltadan gelen çipuraları satıyorum. Dalyan'dan gelen kefal, turna ve levrek var." dedi.

Dinç, bugünlerde en çok sardalyanın ilgi gördüğünü dile getirdi.

Haftaya başlayacak yeni sezondan beklentilerine değinen Dinç, "Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır. 20-25 lira aralığında satılan sardalyanın 15-20 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz sezon hamsi, çinekop ve istavrit çok bereketliydi, inşallah bu sene de aynısı olur. Bu yıl sardalya fiyatları yüksek gitti ancak bu yıldan umutluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Balıkçının umudu bitmez"

Balıkçılardan Melih Kayıkçı da sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini belirtti.

Palamut, sarıkanat ve lüferin bol olmasını umut ettiklerini kaydeden Kayıkçı, "Sezonun açılışı palamutla başlar, sarıkanat, lüfer, istavrit ve tekir gibi balıklarla devam eder. Fiyatlarda düşme olur. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik, umarım bu sezon da bereketli bir sezon olur. Balıkçının umudu bitmez." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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