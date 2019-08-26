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Korsan okul servisleriyle 'mobil ekip' mücadele edecek

İzmir'de öğrenci taşımak için gereken şartlara uygunluğunun kontrol edilemediği korsan servis araçlarıyla mücadele için mobil ekip kurulacak- Emniyet, belediye ve ilgili meslek odasından yetkilinin bulunacağı mobil ekipler, korsan servis ihbarlarına anında müdahale edecek
 26 Ağustos 2019 11:35
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Korsan okul servisleriyle 'mobil ekip' mücadele edecek

İzmir'de öğrenci taşımak için gereken şartlara uygunluğunun kontrol edilemediği korsan servis araçlarına, mobil ekiplerle müdahale edilecek.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldığını, 20 milyon civarında öğrencinin büyük bölümünün okuluna servis araçlarıyla gittiğini hatırlattı.

Türkiye'de 12 yaşından büyük araçların taşımacılıkta kullanılmadığını belirten Bostancı, İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik'e uygun araçların, yüksek TÜV muayenesinden geçtiğini anlattı.

Bostancı, öğrenci taşıyacak şoförlerin trafik, mevzuat, öfke kontrolü, farkındalık ve ilk yardım gibi konularda eğitim aldığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılık testinden geçirildiklerini ifade ederek meslek odasına kayıtlı olmayan servis araçlarının ve bu araçları kullanan şoförlerin ise denetlemediğini vurguladı.

Çocuğu okul servisi kullanacak velilerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunu dile getiren Bostancı, "Araçlarının arkasında 'okul taşıtı' yazısı ve 'dur' lambası olmasına dikkat etsinler. Her koltuğun emniyet kemerinin olduğunu kontrol etsinler." ifadelerini kullandı.

- "Korsan" ile mücadele

Bostancı, korsan taşımacılığın, en büyük sıkıntılardan biri olduğunu belirterek, servis aracı niteliğinde olmayan, sürücüleri gerekli kontrolden geçmemiş araçlarla servis yapıldığının altını çizdi.

İzmir'de iki yıl önce 3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunduğunu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini hatırlatan Bostancı, "Korsan servis taşımacılığına gerekli tedbirleri alırsak başka Alperenlerin ölmesine engel oluruz." dedi.

Bu yıl korsan servisle mücadeleye, mobil ekiplerin destek vereceğini kaydeden Bostancı, İçişleri Bakanlığınca temmuz ayında illere "mobil ekip" konusunda genelge gönderildiğini aktardı.

Bostancı, yeni dönemle beraber mobil ekiple korsan taşımacılığa engel olunacağını belirterek, "Emniyetten, belediyeden ve ilgili meslek odasından yetkililerin bulunduğu araç, gelen ihbarları anında değerlendirecek. Bu mobil ekip uygulamasıyla korsan taşımacılığında netice alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Velilere ücret uyarısı

Eğitim kurumlarının, öğrenci taşımacılığı işinin bir tarafı olmaması gerektiğini söyleyen Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu bir rant aracı olarak görülmemeli. Bazı okullarda servis taşımacılığı için ücret toplanıyor. Araya aracılar girmekte. Öğrenci velileri illerde açıklanan taşıma ücreti üzerinde bir ücret ödememeli. Ücret tarifesi araç içinde asılıdır. Bu tarife üzerinde rakama istenirse tüketici hakem heyetine müracaat ederek aradaki fiyat farkını alabilirler."

- Yüzde 15-20'lik artış beklentisi

Bostancı, İzmir için okul servis ücretlerinin henüz açıklanmadığını, araç fiyatı ve taşımacılık giderlerinin artması göz önünde bulundurularak bu yıl servis ücretlerinde yüzde 15-20 civarında zam olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Mobil ekipteki görevlilerin, ihbar edilen aracın ve sürücüsünün gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını kontrol edeceği, taşımacılık için uygun olmayan araçların, servis yapmasına izin verilmeyeceği belirtildi. İzmir'deki mobil ekip sayısının ilgili kurumlarca planlanacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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