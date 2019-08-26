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Özel hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
|26 Ağustos 2019 11:41
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- Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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