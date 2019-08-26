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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali

Erzurum Teknik Üniversitesi yazılı sınava bir gün kala ilanı iptal ederek adayları mağdur etti!
 26 Ağustos 2019 11:40
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 29 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de 10 araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı kadrosu ilan edildi.

Bu kadrolara yapılan başvurulara ilişkin ön değerlendirme sonuçları ise 22 Ağustos 2019 tarihinde Üniversite internet sayfasında duyuruldu. Yapılan duyuruya göre adaylar 26 Ağustos 2019 günü yazılı sınava girmek üzere Erzurum'a davet edildi.

Ancak, her ne hikmetse Erzurum Teknik Üniversitesi sınava bir gün kala hafta sonu adayları arayarak ilanın iptal edildiğini ve gerekçe olarak ise adaylardan öğrenci belgesinin ilan metninde istenilmediğini ifade etmiştir. Daha sonra da konuya dair aşağıda yer alan duyuru üniversite ana sayfasından paylaşılmıştır.

Üniversite tarafından her ne kadar ilan metninde adaylardan öğrenci belgesi istenilmediği iddia edilse bile, 29 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana bakıldığında; Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgelerin 9 uncu sırasında; "İLAN ŞARTINDA BELİRTİLEN ALANDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRDÜĞÜNE DAİR ONAYLI BELGE (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN)" yer alan açıklamada kastedilen belge Öğrenci Belgesidir. Diğer taraftan, üniversite yönetimi adayların öğrencilik durumlarını Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile kontrol ederek, adayların güncel öğrencilik durumlarını da teyit etme imkanına sahiptir.

Dolayısıyla, üniversite yönetimi sınava bir gün kala kendi hatasından dolayı keyfi karar alarak sınava girmek için Erzurum'a binlerce kilometre yol gelen adayları hem maddi hem manevi olarak yıpratmıştır.

Bu nedenle, üniversite yönetiminin aldığı bu keyfi karardan bir an evvel dönerek sınava girmesi önceden belirlenen adaylar için yazılı giriş sınavını ivedilikle yapması gerekmektedir.

İŞTE ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
Memurlar.Net - Özel

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