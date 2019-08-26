Çabuk yorulmak kalp rahatsızlıklarının erken işareti olabilir

Bilim insanları, hafif egzersizlerden sonra bile çabuk yorulmanın, kişilerde gelecekte yaşanabilecek kalp rahatsızlıklarının işareti olabileceğini bildirdi.

Medical News Today sitesinin haberine göre, çabuk yorulma ile kalp hastalıklarına yakalanma riski arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada 625 kişinin uzun dönemli kalp sağlığı verileri incelendi.

İlk olarak araştırmaya dahil edilen kişilerin 10 yıl içinde kalp hastalığına yakalanma riskini hesaplayan bilim insanları, 4,5 yıl sonra da yavaş yürüme testiyle kişilerin ne kadar yorulduğunu ölçtü.

Araştırmacılar, öncesinde kalp hastalığına yakalanma riski yüksek olduğu tespit edilen kişilerin, kalp hastalığı riski bulunmayanlara göre bu basit egzersiz sonunda daha çabuk yorulduğunu tespit etti.

Araştırma ekibinden Jennifer Schrack, çalışmanın bulgularının, çabuk yorulan kişilerin gelecekte kalp rahatsızlığı yaşama riskinin diğer bireylere göre çok daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Schrack, araştırmanın, kolay yorulan insanların yaşam biçimlerini değiştirmesi ve kalp rahatsızlıklarına karşı bilinçli olması açısından önemli bir işaret olabileceğini vurguladı.

- Doğru beslenme ve egzersiz hastalık riskini azaltıyor

Doğru beslenme ve egzersiz yapmanın sağlık için her alanda önemine işaret eden Schrack, "İnsanlar duymaktan hoşlanmasa dahi doğru beslenme ve egzersiz yapmak başlıca iki sağlık tavsiyesidir." diye konuştu.

Schrack, kilosunu korumayı başaran ve düzenli egzersiz yapan bireylerin hem çabuk yorulma sorununa çözüm bulabileceğini hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltabileceğini bildirdi.

Çalışmanın sonuçları, Amerikan Kalp Vakfının dergisinde yayımlandı.