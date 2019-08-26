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'Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek." dedi
|26 Ağustos 2019 12:02
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyeceğini söyledi.
Bakan Dönmez, "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız." dedi.
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