1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.899,00 lira oldu
 26 Ağustos 2019 12:38
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.899,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,50 279,70 285,00 285,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.842,00 1.863,00 1.878,00 1.899,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 260,00 264,00
Lira(Tam) Ziynet 1.800,00 1.820,00 1.835,00 1.855,00
Yarım Ziynet 900,00 910,00 918,00 928,00
Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 459,00 464,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İlkokul öğrencisinin sadece kıyafeti en az 500 TL tutuyor'
26 Ağustos 2019 13:30		 '50 lira için' çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
26 Ağustos 2019 12:54
Gün ortası döviz fiyatları
26 Ağustos 2019 12:12		 Gram altın 285 lira seviyelerinde
26 Ağustos 2019 11:16
'İlklerin' köprüsü 3 yaşında
26 Ağustos 2019 11:15		 Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
26 Ağustos 2019 11:12
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TL
26 Ağustos 2019 11:03		 Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar
26 Ağustos 2019 10:33
TSE'den okul alışverişi yapacak velilere uyarılar
26 Ağustos 2019 10:30		 Borsa haftaya düşüşle başladı
26 Ağustos 2019 10:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - Tekirdağ'da PKK operasyonu: 1 gözaltı15:05 - Başkent'e artık ithal ağaç girmeyecek14:59 - Bu ilde okul servis ücretleri zam oranı belirlendi14:55 - Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı14:45 - Sahte evrakla kiraladığı araçları çaldı14:42 - Ankara için deprem uyarısı... Çok sayıda aktif fay var14:35 - Ücretsiz YKS kursuyla başarıyı yakaladılar14:32 - 260 kişilik kontenjana 2 bin 500 başvuru14:30 - Yönetici ve öğretmenlere etüt merkezlerinde ders görevi verilebilir mi?14:24 - 2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak
14:22 - Galataport İstanbul, mayıs ayında açılacak14:18 - Bu bitkiyi koparmanın cezası 60 bin TL14:15 - Akşener: Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım14:10 - Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi14:08 - İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor14:05 - CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı14:02 - Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı13:56 - İsim karmaşıklığı nedeniyle 2 defa askerlik yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar neden 6,40'ı gördü?
MEB'den yeni yönerge
Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?
Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi
Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!
'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
5 general TSK'dan istifa etti iddiası
Akar'dan 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama
'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
şu an çalan şarkı 1
portakalcicegi2017 1
kaldığı yerden devam etmek 2
Günaydın 1
kırkağaç 1
Kapı önü muhabbeti 3
leblebi 2
kanepede uyanmak 1
deli mi ne 1
SON İLANLAR
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam