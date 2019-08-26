Oğlu terörden kaçırılan anneyi Vali ziyaret etti
|26 Ağustos 2019 12:41
|Yazdır
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile Polisevi'nde görüştü.
Ziyarette, Güzeloğlu ve eşi, Akar ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Hain terör örgütünün genç, çocuk, kadın ayrımı yapmadan masumları hedef aldığını belirten Güzeloğlu, bir annenin yürekleri dağlayan feryadına hep birlikte şahit olduklarını söyledi.
Hacire Akar'ın terör örgütünün kaçırdığı çocuğuna kavuştuğunu ve acısının son bulduğunu anlatan Güzeloğlu, hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını kullanarak bu çocuklara sahip çıkacaklarını bildirdi.
Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Hiçbir annenin çocuğunun terör örgütünce kaçırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Üzerimize tüm düşen sorumlulukları yerine getirerek çocuklarımızın terör örgütünce kaçırılmasını engelleyeceğiz. Hacire annemiz ile duygu dolu yaptığımız sohbette, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttik. Güçlü devletimiz, her zaman vatandaşının yanındadır. Biz masum çocuklarımızı, gençlerimizi koruyacağız. Onların terör örgütünün hain emellerine alet olmasına fırsat vermeyeceğiz. Annelerin gözyaşı akmasın diye mücadelemiz sürecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadın yolcunun düşerek öldüğü minibüsün şoförü tutuklandı
26 Ağustos 2019 15:10
|Sahte evrakla kiraladığı araçları çaldı
26 Ağustos 2019 14:45
|CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı
26 Ağustos 2019 14:05
|Fındık toplarken göğsüne yorgun mermi isabet etti
26 Ağustos 2019 13:28
|Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı
26 Ağustos 2019 13:10
|Bir özel okul mağduriyeti de İstanbul Halkalı'dan
26 Ağustos 2019 12:51
|Bahşiş almak için çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesti
26 Ağustos 2019 12:35
|Akar'dan 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama
26 Ağustos 2019 12:08
|'Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek'
26 Ağustos 2019 12:02
|Özel hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
26 Ağustos 2019 11:41