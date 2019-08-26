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Mersin Büyükşehir Belediyesi bin lira olan öğrenim yardımını arttırdı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla, daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine kazandıkları ilk seneye mahsus bin lira olarak verilen öğrenim yardımı bin 200 liraya çıkarıldı. Ayrıca öğrenim yardımı başvuruları alınmaya da başlandı.
 26 Ağustos 2019 12:44
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bin lira olan öğrenim yardımını arttırdı

Başkan Seçer müjdeyi, "Mersin'den yaklaşık olarak bu yıl 8 bin öğrenci üniversiteye girecek. Şimdi yaklaşık 8 bin öğrencinin tamamına, üniversiteyi kazanan, Mersin'de ikamet eden ailelerin çocuklarına, bize müracaat etmeleri durumunda bu yardımı bin 200 liraya çıkarıyoruz, bin 200 lira vereceğiz" sözleriyle duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfasının duyurular bölümünden de konuyla ilgili paylaşım yapıldı. Öğrenim yardımı için başvurular internet ortamından evrakların sisteme yüklenmesiyle alınıyor. Bin 200 liralık öğrenim yardımı öğrencilerin ilk yılları için karşılıksız olarak verilecek ve eğitim-öğretim dönemi içinde ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin 900 öğrencinin başvuru yaptığı öğrenim yardımına, Mersin'de üniversitelere kayıt yaptıran öğrenci sayısı verileri doğrultusunda, bu yıl 8 bin civarı başvuru yapılması bekleniyor. Mersin sınırlarında ve dışında herhangi bir devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel üniversiteyi yüzde 100 burslu kazanarak kayıt yaptırmış olan üniversite öğrencilerinin şartları karşılaması koşuluyla alabileceği öğrenim yardımında birinci derece bir yakınlarının Mersin'de ikamet ediyor olması öncelikli olarak gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenim yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerin devlet üniversitelerinin dört yıllık bir bölümünü örgün olarak kazanıp, üniversiteye kayıt yaptırmış olmaları veya özel bir üniversiteyi yüzde 100 bursla kazanıp, kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ancak özel üniversitelerle ilgili aranan yüzde 100 burs şartı şehit ve gazi yakınlarında aranmıyor. Ayrıca, üniversite öğrencisinin birinci derece bir yakınının Mersin'de yaşıyor olması en önemli şart olarak aranıyor.

Öğrenim yardımına başvurmak isteyen öğrencilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası olan mersin.bel.tr adresinden 'öğrenim yardımı başvurusu' linkine giriş yapmaları gerekiyor. Linkte yer alan formu dolduran ve istenilen belgeleri sisteme yükleyen öğrencilerin başvuru işlemleri tamamlanmış oluyor. Başvuru sonrasında sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarasını, başvuru evraklarının herhangi birinin üzerine yazan öğrencilerin evraklarını belirlenen adreslere teslim etmesi gerekiyor.
İhlas Haber Ajansı
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